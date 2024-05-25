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No.165 【レア？】Nikkan 14×5インチ スネアドラム
商品番号 H31003798134
商品名

No.165 【レア？】Nikkan 14×5インチ スネアドラム
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像を御参照ください。かなり古い(60年代でしょうか？)Nikkanのスネアドラムで、磁石が付くのでスティールと判断しましたが。内側の処理の仕方から、いわゆる「シームレス・スティール」と見ています。ただし保証はありません。重さは計っていませんが、持ち上げてみると比較的ズシリと重いスネアです。主観では年代の割には綺麗なコンディションかと思いますが、それなりの傷や錆がありますことを御了承ください。特に画像8枚目にありますように、シェル内側の継ぎ目を研磨処理したと思われる折り返し部分に、変色が顕著にみられます。打面側のヘッドは使い古しのレモのアンバサダーコーテッドです。裏面ヘッドは縁枠の形状から当時のオリジナルの可能性もありますが詳しくはわかりません。テンション数は8テンションです。かなりくたびれた部分もありますが、リムやボルト・ワッシャー、スナッピーに至るまで、もしもほとんどのパーツが当時のオリジナルであれば、それなりに価値はある逸品かもしれません。繰り返しますが保証はありません。#スネア　#スネアドラム　#ビンテージ　#ヴィンテージ　#ドラム　#Nikkan#ニッカン　#YAMAHA#ヤマハ　#シームレススティール　#シームレススチール　#メタルシェル　#Ludwig#ラディック　#Rogers　#ロジャース　#スリンガーランド　#Slingerland　#Gretsch　#グレッチ　#Pearl　#パール　#TAMA　#タマ種類···スネア
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http://narcologia.ru/goods/conception485557.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate880148.html No.165 【レア？】Nikkan 14×5インチ スネアドラム - 打楽器
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