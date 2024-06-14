【売り切り】防湿庫　TOYO LIVING ED-80CATP2(B)

スタジオ機材整理のため出品します。2年ほど前に予備として新品購入後、ほぼ使用しておりません。天板部分に細かな擦り傷ありますが全体的に綺麗です。内部の状態は良好です。動作は問題ありません。よろしくお願いします。防湿保管庫東洋リビングTOYOLIVINGオートクリーンドライ ED-80CATP2(B)LEDバーライト＆庫内コンセント庫内湿度30～50%RH品質と信頼の日本製電子ドライユニット耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持電気代１日１円以下の省エネ設計タッチセンサー式スイッチのLEDバーライトアルミ製フレームのハンドル一体型扉高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚便利な庫内コンセント電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き鍵付き外寸 W×H×D423×611×406mm内寸 W×H×D417×522×344mm内容量77ℓ重量14kg定格消費電力15W平均消費電力0.9W定格電圧AC100V（50/60Hz）タイプ...防湿庫種類···機材ケース・ラック・マウント#マイク#ノイマン#カメラ#レンズ



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