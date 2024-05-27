【送料込】釜師　佐藤浄清　無形文化財保持者　茶釜　風呂釜　鐶添　共箱　茶道 金工

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商品詳細
釜師 佐藤浄清 無形文化財保持者 鐶添 共箱 茶道具 釜 風炉用 山形 金工 鉄製 作家物 伝統工芸 日本 古美術 お点前茶室稽古茶釜釜鐶釜師 佐藤浄清氏の十二角の茶釜です。共箱付き珍しい意匠で洗練された佇まいです。大阪に引き取り可能な方は、直接お渡したします。(送料分お値引きいたします)発送をご希望の場合はお時間がかかる場合がございます。ご購入前にコメントください。種類···茶道具主な素材···鉄
http://narcologia.ru/goods/influenza112193.html
http://narcologia.ru/goods/seamless957429.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador463606.html
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