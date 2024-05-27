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【送料込】釜師　佐藤浄清　無形文化財保持者　茶釜　風呂釜　鐶添　共箱　茶道 金工
商品番号 N81927206803
商品名

【送料込】釜師　佐藤浄清　無形文化財保持者　茶釜　風呂釜　鐶添　共箱　茶道 金工
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

釜師　佐藤浄清　無形文化財保持者　鐶添　共箱　茶道具　釜　風炉用　山形　金工　鉄製　作家物　伝統工芸　日本　古美術　お点前茶室稽古茶釜釜鐶釜師　佐藤浄清氏の十二角の茶釜です。共箱付き珍しい意匠で洗練された佇まいです。大阪に引き取り可能な方は、直接お渡したします。(送料分お値引きいたします)発送をご希望の場合はお時間がかかる場合がございます。ご購入前にコメントください。種類···茶道具主な素材···鉄
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