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ブラックパンサー1/10スケールフィギュア　ラストワン賞　MARVEL　マーベル
商品番号 W52031395674
商品名

ブラックパンサー1/10スケールフィギュア　ラストワン賞　MARVEL　マーベル
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Happyくじラストワン賞ブラックパンサー1/10スケールフィギュア　新品未開封です。未開封の為初期不良は対応出来ませんので予めご了承ください。撮影の為、ビニールから出しましたが箱にビニールがかかってる状態で保管してあります。箱に詰めてある状態なので、いつでも発送出来ます。#ブラックパンサー　#ラストワン　#Happyくじ　#一番くじ　#MARVEL　#マーベル
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