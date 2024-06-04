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S.H.フィギュアーツ サノス セット　マーベル　アベンジャーズ
商品番号 H76227740754
商品名

S.H.フィギュアーツ サノス セット　マーベル　アベンジャーズ
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 6,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツサノスインフィニティウォーとエンドゲームFINALBATTLEEDITIONのセットです。コレクションケース内に展示していました。素人目では目立つキズや汚れはありません。ペット、喫煙なし鎧のパーツが取れやすいのは仕様のようです。バラ売り可他のサイトでも出品中ですので購入前にコメントをお願いします。#S_H_フィギュアーツサノスFINALBATTLEEDITIONフィギュア種類···アクションフィギュア
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