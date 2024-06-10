十三代中里太郎右衛門作【唐津焼き　茶碗】

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■商品名■十三代 中里太郎右衛門作唐津焼き茶碗■サイズ■高さ:約7cm直径:約12.5cm(素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さい)■状態■未使用品画像の物がすべてです。画像を良く見て納得いくまでご確認お願いします。即購入OK値下げ交渉もやってますので気軽にコメント下さい♪[商品説明]※自宅保管の経年品につき多少の傷・汚れ等がありますので、美品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。配達時の事故等の補償は致しかねますので、ご理解ある方のみご購入をお願いします。※すり替え防止の為、ご購入後のキャンセル対応等はやっておりませんのでご理解下さい。