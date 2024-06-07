Fender エフェクターボードセット

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TAKUMI様専用Fenderエフェクターボードセットです。エフェクターボードを違うボードに組み換えるため出品いたします。Fenderのボードとパワーサプライは人気でだいたい品切れの商品です。小傷やテープ後はベルクロを貼り直したりしたらあまり目立たなくなると思います。◾︎セット内容◾︎(新品購入参考価格)・FENDERPEDALBOARDW/BAG,SMALL(12375円)・FENDEREngineRoomLVL8PowerSupply,100VJPN(19800円)・OneControlDCPorterNano(2099円)機器の性能はお手数ですがご自身でお調べください。FENDEREngineRoomとOneControlDCPorterNanoの組み合わせにより9口電源が取れます。ボードの真ん中辺りにあるのはおまけでお付けするステンレス製の上げ底台です。(特注で7500円ほどかかりました)◾︎付属品◾︎・FENDERPEDALBOARD純正ソフトケース、ベルクロ類(未使用)・FENDEREngineRoomLVL8元箱、コード類(未使用)・LimetoneAudioLimetoneBASE元箱TRIALPEDALLOCKTAPE貼ってます。3Mのようなデュアルロックテープです。裏面にマウントベース貼ってます。そのまま貼って発送しますので必要なければ剥がして利用ください。剥がす場合はちょっと大変なので頑張ってください。基本バラ売りは考えておりません。それぞれに傷やテープ跡があります。中古品ということをご理解いただいた上で購入お願いします。FENDERPEDALBOARDの純正ソフトケースにまとめて梱包しプチプチ巻いて発送します。値下げ交渉可。希望の方はコメントください。非常識な希望価格は返信せずに削除します。ご検討よろしくお願いします。アクセサリー···その他