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- 美少女戦士セーラームーン スターズ 当時物‼️ 美品‼️ メイカー カード
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商品詳細
セーラースターズ当時物の、1996年の物です。キャラ、セーラースターメイカーです。描き下ろしイラストです‼️古い物ですが、美品です‼️初期キズ以外です。値引き不可です。
http://narcologia.ru/goods/smear875004.html
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