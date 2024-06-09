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美少女戦士セーラームーン　スターズ　当時物‼️ 美品‼️ メイカー　カード
商品番号 Q81327754415
商品名

美少女戦士セーラームーン　スターズ　当時物‼️ 美品‼️ メイカー　カード
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セーラースターズ当時物の、1996年の物です。キャラ、セーラースターメイカーです。描き下ろしイラストです‼️古い物ですが、美品です‼️初期キズ以外です。値引き不可です。
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