ユニバーサルスタジオジャパン エクスプレスパス　2枚　マリオカート選択可能

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ユニバーサルスタジオジャパンエクスプレスパス2枚です。（ピンク）・有効期限 2024年8月◎チケットに記載されている16個のアトラクションの中からいずれか1個だけ短い待ち時間でアトラクションに乗れます。◎1人1枚必要です。◎マリオカート～クッパの挑戦状～で使用される場合は、スーパーニンテンドーワールドの入場整理券がなくても、好きなタイミングで入場できます。＊ユニバーサルスタジオジャパンに入場するため別途入場チケットもしくは年間パスが必要です。エクスプレスパスだけでは入場できません。返品はお受けできませんのでご了解お願い致します。期限内に行けそうにないので出品致します。