サントリー 山崎 シングルモルトウイスキー LIMITED EDITION 2 ...

・サントリーシングルモルトウイスキー 山崎リミテッドエディション2023自分が飲めなくなった為、飲みたい方に飲んでもらおうと思い、出品いたします。〔注意事項〕未成年の方のご購入はご遠慮ください。冷暗所に保管しておりました。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ご理解のほど、宜しくお願い致します。



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