【未開封】ビィナチュラル　ルート ゴート 小粒　4.4ｋｇ×2袋

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ご覧いただきありがとうございます★ビィナチュラルルートゴート小粒 4.4ｋｇ×2袋低アレルゲン・野生ヤギと野生カンガルーを使用be-NatuRalビィ・ナチュラル「ルートブレンド」は全年齢対応幼犬、妊娠・授乳期、活動犬、高栄養を必要とする犬に最適。野生カンガルー・タスマニアサーモン・野生ヤギ・七面鳥・鶏をトータルブレンド。7/29よりメーカー定価値上げです(;^_^A4.4kg→11880円2袋の定価23760円少しでも安く買いたい方はこちらでご購入くださいね！リピーター様には300円割引しています。#natseのペットフードはこちら賞味期限：2024.07発送は西濃運輸を予定しておりますがお届けさきにより変更させていただく場合がございます。即購入可能コメント不要複数購入のみ送料差額お値引きいたしますビーナチュラルナチュラルフードドッグフード14256-660