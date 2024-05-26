ベッツソリューション VetSolution 猫用 尿中ストルバイト３袋セット

「ベッツソリューションVetSolution猫用食事療法食尿中ストルバイト(400g)」の3個セットです。猫用尿中ストルバイトサポートは、ストルバイト結石の猫に給与することを目的とした食事療法食です。内容量：400g×3賞味期限：2024年7月1日×22024年9月1日×1ペットの種類···犬



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