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- 再値下げ【新品未使用】シップス リネンシャツ
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商品詳細
シンプルで汎用性のあるシャツヨーロッパ最高級のハードマンズリネンキレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...リネン(麻)100%身幅…45.5㎝肩幅…38㎝身丈…前67.5㎝ 後ろ64.5㎝定価 12,000円 税抜
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