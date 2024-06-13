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- 英国インポート♡華やかな花柄トップス UK8
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商品詳細
色鮮やかなプリントがインポートならではの素敵なトップス♡フロントはツイストドレープ柔らかく伸縮性抜群です。【サイズ】UK8（日本サイズ9号程度）【素材】ビスコース96% エラスタン4%UK12も出品中♡#framboise_37
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