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英国インポート♡華やかな花柄トップス　UK8
商品番号 X99342480159
商品名

英国インポート♡華やかな花柄トップス　UK8
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色鮮やかなプリントがインポートならではの素敵なトップス♡フロントはツイストドレープ柔らかく伸縮性抜群です。【サイズ】UK8（日本サイズ9号程度）【素材】ビスコース96%　エラスタン4%UK12も出品中♡#framboise_37
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