EMILIO PUCCI エミリオプッチ◆ハンドバッグ ミニバッグ◆ピンク

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◆商品◆EMILIOPUCCIエミリオプッチハンドバッグ ミニバッグ◆カラー◆ピンク◆サイズ◆35×33×2-12（マチ・ファスナーぐるりにて大きくなります）ショルダー123（斜め掛け〇）◆仕様◆オープン内側：ファスナーポケット1つ数回使用の美品です。目立つような傷や汚れはありません。[付属品]なし[購入元]名古屋松坂屋状態はランクAB※状態やランクにつきましては目安としてお考え頂きます様お願い致します。※取り扱い商品のほとんどが中古品の為、全ての状態のお伝えが難しい場合がございます。神経質な方はご購入をお控え頂きます様お願い致します。※本物の商品ですのでご安心してお買い物をお楽しみください。※他サイトにも出品していますのでいきなり削除する事があります。ランク参考Nーー新品や新古品などの完璧な超美品。NAーー未使用品でダメージ感が無い、美品の中古品Aーーダメージをほとんど感じない、美品の中古品ABーー目立たないダメージが僅かにある程度の、良品の中古品Bーー若干の使用感があり若干のダメージがある、一般的な中古品といった印象の商品BCーー多少の使用感がありダメージ感のある、程度の低い中古品Cーーかなりの使用感があり酷いダメージや欠陥があるが、使用は可能な中古品CDーー酷いダメージや欠品欠損のある、使用に問題が出るような中古品Dーー修理などが必要な使用困難な中古品(ジャンク品)写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。送料無料‼︎ご検討よろしくお願いします。カラー···ピンクカラー···ピンク