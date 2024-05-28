ほぼ新品 ケイトスペード トートバッグ A4 グレー

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商品詳細
カラー···グレー柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可マグネット式開閉ファスナーポケット×2オープンポケット×4素材⋯レザー横幅37cm高さ26cmマチ12cmハンドル62cm重さ800ｇ1度使用して自宅保管しておりました。タグ等はありませんがほぼ新品です。最後の写真は大きさのイメージです。よろしくお願いします！
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