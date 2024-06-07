m0851　ハンドバッグ

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m0851（エム・ゼロ・エイト・ファイブ・ワン）というカナダのブランドです。色はブラックです。商品の特性上、素材である革の自然についたキズやシワを活かしたデザインで、非常に軽いです。耐久性もあり、お手入れ次第で、長持ちするとお店の人がおっしゃっていました。（キズ、シワが気になる方、神経質な方はご遠慮ください）サイズ：約38（最大48）×20×18 cm（素人採寸なので、誤差はお許し下さい）素材...その他レザー(本革)カラー...ブラック種類...ハンドバッグ