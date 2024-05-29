ダイヤ✨可愛い❣️オープン ハート ネックレス❣️ピンクゴールド✨k18

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商品詳細
#ダイヤ#ハート#ネックレス♥材質♥k18（ネックレス）ピンクゴールドk18(ペンダント)ピンクゴールドダイヤモンド刻印有り✨♥カラー♥ゴールドk18ピンクーゴルド♥サイズ♥ペンダントサイズ:W1.5xH1.3cmネックレス約全長38cm♥付属品♥チェーン大手ブランドショップにて購入✨ハートモチーフがどんなシーンにも合わせやすいネックレスです❣️ハート型のダイヤモンドが細かく輝きがあります✨重ね付け使用にも合う✨と思います❣️全体的に小傷は有りますがダイヤ外れ等、大きなダメージはございません。他にもブランド品出品しております✨#Pinkyselect良かったらご覧になって下さいませ❣️材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/parenthesis69044.html
http://narcologia.ru/goods/smear737704.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper61009.html
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