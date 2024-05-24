タグ付き新品 Vintage BALENCIAGA 最高級 長袖ポロシャツ L

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1点ずつピックアップした自信のあるアイテムです、説明欄のストーリーと併せてお楽しみください。#古着屋エンペラー●ブランド:BALENCIAGAPARISGolfバレンシアガパリゴルフ\u003c概要\u003eフランスはパリ、最高級トップメゾンブランド【BALENCIAGAPARIS】よりコットン生地長袖ポロシャツになります。袖内側にはネイビーの切り替えしがございます。さりげないアクセントのあるデザインで1着で着ていただいても映える逸品です。また、鹿の子生地を使用しているためとても柔らかく最上級の着心地です。バレンシアガらしいとても上品な雰囲気と漂わせております。ヴィンテージの中でも大変良いコンディションです。●カラー:ホワイトブラック●表記サイズ:L●採寸サイズ（㎝）肩幅約45身幅約52袖丈約56着丈約66●素材コットン100%ナイロン78%ポリエステル22%最高級コットンを使用しております。とてもしなやかな生地です。肌に馴染み通年通して着用していただけます。こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。セット割引も実施しております。是非ご覧になってくださいませ。商品一覧#古着屋エンペラー※中古品・自宅保管です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムですので細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージ品の良さも感じられます。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。2441nds893vce￼カラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋、冬