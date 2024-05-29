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- PINKY\u0026DIANNE ノースリーブ ティアードブラウス
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商品詳細
◾サイズ 38肩幅 約35身幅 約47着丈 約71◾素材コットン◾カラーブラウンを混ぜたようなベージュ系◾日本製◾状態着用回数は少なく目立った傷や汚れはございません△出品前、梱包前に状態は2度入念にチェックしております。古着にご理解のある方のみご購入をお願い致します。#QPのピンキーアンドダイアン
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