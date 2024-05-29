涼しげメッシュ黒シャツ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋後ろ部分が涼しげなメッシュの黒シャツ。メッシュ部分もしっかりとハリのある生地になっています。数年前に15000円前後で購入したと思いますが、なかなか使用する機会がなく保管しておりました。
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