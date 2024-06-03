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送料無料　時代物　珍品青磁水滴　希少
商品番号 Y13348745278
商品名

送料無料　時代物　珍品青磁水滴　希少
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　3.8ｃｍ　幅約　4×4.5ｃｍご覧のように、見事な珍品青磁水滴です。時代が古い、色も造形も珍しいです、風情のある逸品です。状態はとてもよい、完品無傷です、詳しくは写真でご確認ください。高麗汝窯汝磁楽山紫砂九谷備前萩焼常滑宝生伊万里骨董古玩入江光人司宝☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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