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クラウド フィギュア
商品番号 U23388360069
商品名

クラウド フィギュア
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

キングダムハーツのクラウドのプレイアーツです。画像の物が全てです。腰部の多分ベルト一つ欠品してます。ブリングハーツと比べて少し髪型が違います。支柱はなくても自立は可能です。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence493194.html
http://narcologia.ru/goods/Addict522518.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming182892.html
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