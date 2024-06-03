クラウド フィギュア

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商品詳細
キングダムハーツのクラウドのプレイアーツです。画像の物が全てです。腰部の多分ベルト一つ欠品してます。ブリングハーツと比べて少し髪型が違います。支柱はなくても自立は可能です。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence493194.html
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