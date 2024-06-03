【新品タグ付き】ZARA ブラウス チュニック

----------------------------☞即購入不可✖️スムーズなお取引の為、ご購入前にプロフィールの一読をお願いします^^*----------------------------■肩幅50cm■身幅50cm■着丈80cm■XSサイズですが、ゆったりしたデザインなので、体型を選ばず着られると思います^^*■写真の採光により、色味が異なる場合があります■タグ付き新品ですのでお値下は御遠慮下さい



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