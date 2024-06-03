未使用　イェッカヴェッカ　ギャザーロングブラウス

未使用タグ付き、自宅保管していたものです。色 ベージュサイズ フリー総丈 75〜84cmくらい身幅 66cmくらいゆったりしています。透け感なし少し光沢ありペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合があります。



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