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未使用　イェッカヴェッカ　ギャザーロングブラウス
商品番号 A61529119750
商品名

未使用　イェッカヴェッカ　ギャザーロングブラウス
ブランド名 イェッカヴェッカ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用タグ付き、自宅保管していたものです。色　ベージュサイズ　フリー総丈　75〜84cmくらい身幅　66cmくらいゆったりしています。透け感なし少し光沢ありペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合があります。
http://narcologia.ru/goods/traverse464326.html
http://narcologia.ru/goods/stair129500.html
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