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商品詳細
未使用タグ付き、自宅保管していたものです。色 ベージュサイズ フリー総丈 75〜84cmくらい身幅 66cmくらいゆったりしています。透け感なし少し光沢ありペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合があります。
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http://narcologia.ru/goods/stair129500.html
http://narcologia.ru/goods/navigate220830.html
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未使用 イェッカヴェッカ ギャザーロングブラウス
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