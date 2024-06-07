【希少】beautiful people ショルダーバック ブラウン

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ご覧いただきありがとうございます。新品・未使用・タグ付き・商品説明裏を綺麗に仕上げるというBPのパターンからインスピレーションを受け、裏を表にしたようなデザインが特徴の2wayトート定価:19800円(税込)新品未使用になります。これは実物写真ですカラー···ホワイトbeautifulpeople小さいサイズのショルダー型幅：14cm高さ：23.5cm吊りポケットのレザー部分にビッグ織ネームと同サイズのロゴを型押しプリント両端底のホックを留めることで底マチができて本体の形状を変えられる仕様底マチが出来ることで、広幅に取った両端の縫い代や吊りポケット部分に効果的に奥行きが出き、立体感が出るデザインに【素材のこだわり】綿100%のハンプ生地にハードな樹脂撥水加工を施した生地を質問などありましたらお気軽にどうぞ！！柄・デザイン···無地値引きは可能な限りであれば行います。商品は手元にございますのでご購入後、お支払いが完了致しましたら即日または遅くても2日以内に発送が可能です。商品に対する質問は、全てコメント欄にてお願いします。コメント欄にてご相談中の方がいらしても即購入された方を優先致しますので予めご了承ください。誠心誠意対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。※