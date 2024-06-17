K18 ルビー ダイヤ ラインネックレス＊アガット ビズー お好きな方 ...

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商品詳細
＊K18素材のネックレスです。＊ルビーとダイヤが交互にセットされた、胸元を華やかに見せてくれるネックレスです。トップの部分は端から端まで直線でお測りして、約3cmでございます。＊『K18』と、ルビーの『0.24』ダイヤの『0.08』の刻印がございます。＊ネコポスで発送予定です。付属品はございませんので、ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox722039.html
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http://narcologia.ru/goods/providence840394.html
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