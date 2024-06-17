更に値下げしました‼️MICHAEL KORSショルダーバッグ

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購入してからほとんど使わずタンスにしまっていました。落ち着いたサーモンピンク色で持ちやすいかと思います。革ハゲやくすみ汚れはほとんどないように感じ比較的綺麗なお品物ですが、中古品であることをご理解頂きご購入ください。質問あれば購入前にお願いします。