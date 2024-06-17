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更に値下げしました‼️MICHAEL KORSショルダーバッグ
商品番号 T30951700813
商品名

更に値下げしました‼️MICHAEL KORSショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してからほとんど使わずタンスにしまっていました。落ち着いたサーモンピンク色で持ちやすいかと思います。革ハゲやくすみ汚れはほとんどないように感じ比較的綺麗なお品物ですが、中古品であることをご理解頂きご購入ください。質問あれば購入前にお願いします。
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