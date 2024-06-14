【美品】IIROT Set Up Camisole Dress Khaki

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袖丈···袖なしカラー···グリーン柄・デザイン···無地SetUpCamisoleDressKhakiIIROTのセットアップです。ワンピースとパンツのセットアップです。トップスとボトムスが別々で使えて様々なアレンジが可能なセットアップドレス。ウエストの細を肩に回して露出を抑えたり、ウエストで絞ってメリハリのあるバランスに整えたりと様々なスタイルでアレンジ可能。ボトムスのウエスト部分はゴム仕様の為、ゆったりとリッラクスした履き心地。バカンス対応にもなり、イージーケアで扱える清涼感のある1着。1度のみ着用しました。サイズは38です。#IIROT#イロット※自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください。JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードUNITEDARROWSユナイテッドアローズBEAMSビームスSHIPSシップスTOMORROWLANDトゥモローランドIENAイエナRonHermanロンハーマンZARAザラ