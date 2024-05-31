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商品詳細
ワイズの巻きスカートプリーツがアシンメトリーです。使用一度のみ。ほぼ新品です。美品。ウエスト:約76cm総丈:約42cmウエストはいくらでも調節可能です。腰ばきにして丈も長くできます。パンツの重ね履きもお薦めです。ゴスロリゴシックヨウジヤマモトワイズコムデギャルソン￼
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Y's Red Label ミニプリーツ巻きスカート
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“Made in Italy”ヴィンテージ プリーツミニスカート
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