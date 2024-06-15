ミュウミュウ RT0383レザーバック ネイビー 美品

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商品詳細
カラー···ブルーmiumiuのレザーバックです。本来は2WAYでショルダーが付いていましたがショルダー紐を紛失してしまった為、ハンドバッグとしてしか使用できません。品番 RT038310年程前に購入し特別な日にだけ使っていました。目立った傷、汚れはありませんが金の金具（前後・底鋲）に傷・正面左側に付いている革紐リボンの革同士の接着が一部捲れています。サイズ約W約33cmxH23cm×D12cmハンドル：約30cm※本人採寸※カード・収納袋・箱はございません。季節に関係無く使えて上品なネイビーのお色でどんなファッションにも合うと思います。写真を見て頂き中古品ということをご理解頂きご購入をお願いいたします。種類···ハンドバッグ特徴···A4サイズ収納可素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/Stanford840873.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual1446.html
http://narcologia.ru/goods/response487142.html
ミュウミュウ 2waショルダー ギャザー RT0383 ブラックパテントレザー ...
【本物保証】 布袋・保付 美品 ミュウミュウ MIUMIU ギャザー 2WAYバッグ ヴィッテロ シルバー金具 レザー 黒 ブラック RT0383 希少 レア
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miumiu - 【本物保証】 布袋・保付 美品 ミュウミュウ MIUMIU ギャザー ...
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miumiu - ミュウミュウ 2WAYバッグ レザー パープル×ゴールド金具 ...
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