新品未使用/COA CH長財布正規品

COACHオンラインショップで購入致しましたので、正規品ですのでご安心下さいませ♪私と主人で一緒にオンラインショップで購入致しましたが、使用しない為お安くお譲り致しますので、宜しくお願い致します♪プレゼントにも♪COACH



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