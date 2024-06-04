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90s y2k 蝶々キャミ　マクブリング　ギャル　ピンク　バタフライ　レア
商品番号 L47786654628
商品名

90s y2k 蝶々キャミ　マクブリング　ギャル　ピンク　バタフライ　レア
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,219 円
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商品詳細

背中に大きな蝶々⭐︎ラインストーンもとても可愛いです！正面もとっても可愛いギャルになれます♡海外で購入し眠ってました+。:.゜ஐ着用ほぼしてませんので綺麗ですよ(υ´•ﻌ•`υ)なかなか見ないデザインで可愛いです！(ネックレスは付いてきません)サイズ着丈(胸から)40cm紐　13cm身幅　33vintageスーパーラヴァーズケンメリーfruitsy2kmineralpompomshop20471120トライベンティHYOMAbeautybeast久我浩二cyberdogw\u0026lty2ktokyobopperberrybuttonlacarte卓矢エンジェルアムラーパンクゴスロリロックコスプレswearNEWROCKミホマツダオゾンロックスオゾンコミュニティクエスチョンマークヴィヴィアンウエストウッドmilkcyberdogfotusdollskillfotus90s00s平成フェアリーグランジグランジoakleypikovondutchROXYBETTY'SBLUEDIESELアルバローザナルミヤENGELBLUEDAISYLOVERSポンポネットfaithunifheavencontenastoreニブンノイチgrungefairygrungeフェアリーグランジゴシックエモ
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