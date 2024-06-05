DSQUARED2 ダメージＴシャツ　HAWAII

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商品詳細
ディースクエアード２のダメージ加工スリーブレスＴです。ポップなHAWAIIの文字に一目惚れしましたが、XS（日本サイズＳくらいかと）はやはり私には小さかったので出品します。脇の縫い目がわざとねじれているところ、衿ぐりのダメージ加工など、ほんとに凝ったディテールで、生地の肌触りも素晴らしいです。肩の端から端まで36脇下身幅43.5着丈67裾幅44柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏
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