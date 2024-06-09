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- 韓国チェジュ限定 オレンジ ピカチュウ ぬいぐるみ+ピンバッジ セット 済州島
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商品詳細
韓国チェジュ済州島限定のポケモンポップアップストアの予約商品です。オレンジピカチュウは韓国住所無ければ、予約不可の商品です。また、ピンバッジは真ん中のピカチュウが回れます！1人各1点の限定品です。友人の分も含め、在庫2セットございます。
http://narcologia.ru/goods/enquire314789.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador774806.html
http://narcologia.ru/goods/competitive170781.html
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