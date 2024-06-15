ウエストフィットロングコート

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snidel今期の新作コートです。サイズ：0カラー：チャコールグレー定価：¥46,750税込公式サイトにて、購入し身長が低いので丈が合わず泣く泣く出品です。コートのため送料別となります平日は仕事で発送できないことがあるため、基本土日に発送しています。【Design/Styling】ウエストと袖口を構築的なパターンでシェイプさせた独特のシルエットが特徴的。ベーシックなオーバーサイズコートを「SNIDEL」ならではの手法で女性らしい辛口モードなアウターに仕上げました。フェミニンな印象を与える大きめのラペルが存在感を高めるポイントに。バックウエストにはボタン留めのベルトをあしらい、後ろ姿まで抜かりなく仕上げています。【Fabric】国内尾州産の高級感のある素材を使用。スーパー100原料とメリノウールをブレンドした二重織の生地で暖かく快適な着心地を実現。更に、ベロア調に起毛したビーバー加工を施し軽さを表現しました。アイボリー、チャコールグレー、ベージュのベーシックで合わせやすい3色のカラー展開でお届けします。