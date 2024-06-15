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ゲラルディーニ　ショルダーバッグ　ソフティ　A4収納可　ワインレッド
商品番号 T40750440400
商品名

ゲラルディーニ　ショルダーバッグ　ソフティ　A4収納可　ワインレッド
ブランド名 ゲラルディーニ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなしの購入OK！★24時間以内に発送いたします★希望価格がある方はコメントください♪ゲラルディーニのショルダーバッグです。結んだレザー紐がショルダーストラップになっておりデザイン性があります。ふっくらした三日月型でサイズ感はA4用紙が入り、トートバッグくらいの収納力があります。お色は人気のワインレッド。ゴールド金具で高級感がありながら日常遣いもでき、たっぷり入るのでお出かけや旅行にも重宝しました♪●素材：ナイロン　ソフティ●カラー：ワインレッド　レッド系　金具：ゴールド●サイズ（約）：横　40cm、縦　34cm持ち手長さ(約）48cm●購入先：アパレルリユースショップ●商品状態：軽い使用感のあるUSEDバッグレザー紐部分に軽い使用感があります。USEDバッグですので写真に写り切らない小さなスレ、汚れなどがある可能性がありますがご了承ください。自宅クリーニングをしてお渡ししますので、届いたらすぐに使っていただけます＾＾●発送方法プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をして、1日以内に宅急便で発送致します。顔が見えなくても、気持ちのよいお取り引きができたら嬉しいです(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/ambassador26306.html
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