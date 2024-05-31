ジョンストンズ　大判　ストール　マフラー　ライトグレー

ジョンストンズの大判ストール（約190×70cm）、ライトグレーです。正規販売店で購入したものです！購入時は5万円台でしたが現在7万円台まで上がっているようなので、お探しの方は大変お買い得です！2回ほど使用しましたが、今のライフスタイルに合わず手放すことにしました。毛羽立ちなどほぼなく美品です♫これからの季節にいかがでしょうか。クリーニング済。配送時には折りたたみますので折ジワ等はご容赦くださいませm(__)m上質なカシミア100％。滑らかな肌ざわりに加え、暖かさも大きな特徴です。首に巻いても、肩にかけてもきれいな長めのサイズ感で普段使いからフォーマルまでご使用いただけます。※手放すことを少し迷っています。大切に使っていただける方に購入していただけると嬉しいです。



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