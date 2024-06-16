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新品・未開封ノースフェイス ジオフェイス ボックストート　ブラック
商品番号 E90393950689
商品名

新品・未開封ノースフェイス ジオフェイス ボックストート　ブラック
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封THENORTHFACEGeofaceBoxToteBLACKNM82283送料の都合上多少圧縮してゆうパケットポストにて発送させていただきます。ご理解をお願いします。電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利な自立型のトートバッグです。クッション性を持たせたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノート型PCやA4サイズの書類の収納が可能。社内や出張先、学校内での使用におすすめです。Fabric：80DポリエステルジオエンボスCapacity：7L（サイドボタンを外した場合：9L）寸法：H21×W29.5×D15cm
http://narcologia.ru/goods/mythic846035.html
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