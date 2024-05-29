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美品！セリーヌ マカダム ハンドバッグ ブラック
商品番号 M59396551452
商品名

美品！セリーヌ マカダム ハンドバッグ ブラック
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セリーヌのマカダム柄ハンドバッグです。サイズ（約）:縦幅16cm(持ち手含めて29cm)、横幅25cm、マチ14cmカラー:ブラック仕様:メイン収納×1、内側ファスナーポケット×1購入先:大手中古ブランドショップ(真贋鑑定済み)状態:美品レベル。目立ちませんが、インナー底に1ミリ程度の白いシミが斑点状にございます。写真でご確認ください。それ以外は、角スレ、解れ、破れ、型崩れは無く、マカダム柄も綺麗であり、ジッパー等の金具類に剥がれやくすみも無く、美品です。気になる点がございましたら、コメント下さい。素材...牛革(本革),コットン(キャンバス/帆布)カラー...ブラック種類...ハンドバッグ
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