希少 alfajil アルファジル かごバッグ ストロー ハンドバッグ ビーズ

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商品詳細
【ブランド】アルファジル【アイテム】カゴバッグ【サイズ】タテ17cmヨコ30cm(上部)ヨコ9cm(下部)マチ14cm※誤差はご了承ください。【カラー】ベージュ系【素材】ストロー【状態】塗装品部分に若干の汚れあり。その他は使用感少なくとても綺麗です。 まだまだ長くお使いいただけます。即購入大歓迎です。b775
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