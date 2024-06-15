SANTJAMSボーダーカットソー

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セントジェームスのカットソーです。柄・デザイン···ボーダーカラー ホワイト ネイビーサイズL肩幅50着丈66身幅50数回の着用になります。襟周りなどの汚れもなく綺麗な状態だと思います。ご理解いただける方♡長袖Tシャツ