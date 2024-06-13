SamansaMos2新品タグ付き レース衿前開きチュニック チャコール

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衿レース前開きブラウス



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レース衿前開きチュニック/タグ付/FREE/コットン/ホワイト/無地



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✿プロフィールのご確認をお願い致します✿24時間即購入OKただし、購入された時点で下部の注意点とプロフはご了承済みと判断します。おまとめ同梱割引も可能です✔︎他にも多数出品しています#Rittyan_SM2#Rittyan_SS(春夏)✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽ブランド↘︎SamansaMos2/サマンサモスモスレース衿前開きチュニックサイズ:フリーサイズCOLOR:チャコールロマンティックなレース襟が目を惹くチュニック。きちんと感のある前開きデザインでレディなムードをメイクします。前後差のあるヘムラインで軽やかなニュアンスをプラス。リラックスして着られるゆったりとしたフォルムにも注目です✧︎*。柔らかな肌触りの良いコットン100%ブラウス画像③は色違い参考プロフ割引対象外総丈78.5/90cm肩幅54cm袖丈27.5cm袖ぐり41cmバスト119cm本体レース部分綿100%新品タグ付き未使用未試着メルカリ便発送#ゆったりサイズ#襟付きブラウス#コットンブラウス#半袖#五分袖#二の腕カバー#体型カバー#オーガニック#楽ちん#モノトーン#チャコールグレー#スミクロ#ブラック#差し色#春夏#真夏#ふんわり#大きいサイズ#大人可愛い#ガーリー#レイヤードコーデ#大人女子#大人女子#インレッド#リンネル#ムーミン#リトルミィ#ナチュリラ#サニークラウズ#エヘカソポ#フェリシモ#studioCLIP#オシャレウォーカー#アンドイット#soulberry#ニコアンド#メイリールー#meirire#ecoloco#DGY#ディージーワイ#アメリカンホリック#GREENPARKS#普段使い#普段着#お散歩好きな方にもオススメ❀✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.【ご注意点】▶︎質感や色合い、サイズ等購入してからの個人的なクレームや返品はご遠慮ください。▶︎気になる点は購入前にコメントをお願い致します。▶︎自宅保管シワや匂いなど気になる方完璧をお求めの方はお見送り下さい。▶︎喫煙者あり、動物なし。