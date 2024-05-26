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極美品！ブラックモックネックデザインサテンブラウス
商品番号 M80427420076
商品名

極美品！ブラックモックネックデザインサテンブラウス
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,334 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げタイムセール！これ以下のお値下げはありませんので、コメなし即決どうぞ！即日配送心がけております！極美品！ブラックモックネックデザインサテンブラウス●サイズ：タグ表記XS日本のXS〜Sくらいのサイズ感です。身長目安:155-170cmバスト:82-86ウエスト:62-66ヒップサイズ:87-91他にも多数出品しておりますのでよろしければご覧ください^^*●状態：極美品●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。「思っていたのと違った」「サイズが合わなかった」等の理由での、ご返品は承っておりません。ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。最後までお読みいただきありがとうございました！ご縁がありましたらどうぞよろしくお願いします^^*カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···サテンテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
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