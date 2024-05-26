新品未使用　アルベロベロ　トップス　ポロ襟

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新品未使用アルベロベロポロ襟代官山のジョブで昨年購入し未使用のまま保管しております。袖にぶたちゃん達がいて可愛いです。前身ごろはコットンニット編み後身ごろはコットン地ですカラー ブラック肩幅 約39脇下身幅 約51着丈 約55新品未使用ですが一度人の手に渡ったお品物ですので、細かな事気になさる方ご購入お控え下さいませ。宜しくお願い致します。