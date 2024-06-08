CREDONA アロハシャツ

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クレドナオリジナルのリーフやフラワーなど、清涼感のある柄でコーデにこなれ感をプラスします。ゆったりとしたサイジングと落ち感で、1着ではもちろん、中にインナーを入れたりワンピースに合わせオープンで着ても！着丈65.5袖丈19肩幅46裾幅58即購入OKです！美品です ブランドタグ付き袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋