CREDONA アロハシャツ

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商品詳細
クレドナオリジナルのリーフやフラワーなど、清涼感のある柄でコーデにこなれ感をプラスします。ゆったりとしたサイジングと落ち感で、1着ではもちろん、中にインナーを入れたりワンピースに合わせオープンで着ても！着丈65.5袖丈19肩幅46裾幅58即購入OKです！美品です ブランドタグ付き袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋
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CREDONA ノワールアロハシャツ | Dolce Vita
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