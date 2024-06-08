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CREDONA アロハシャツ
商品番号 G99615376043
商品名

CREDONA アロハシャツ
ブランド名 クレドナ
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレドナオリジナルのリーフやフラワーなど、清涼感のある柄でコーデにこなれ感をプラスします。ゆったりとしたサイジングと落ち感で、1着ではもちろん、中にインナーを入れたりワンピースに合わせオープンで着ても！着丈65.5袖丈19肩幅46裾幅58即購入OKです！美品です　ブランドタグ付き袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋
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