UNITED TOKYO ブラウス

UNITEDTOKYOのブラウスです。ワンシーズン数回使用しました。※自宅保管の為、ご理解いただける方のみお願い致します。※送料の関係上、小さく折り畳んでの発送となります。また、発送方法が予定と異なる場合がございます。予めご了承下さい。カラー···ベージュ季節感···春、夏、秋



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