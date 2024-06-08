AnneCoquine ストレッチピンストライプノースリーブブラウスLL /BK

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✩.*˚✩.*˚閲覧いただきましてありがとうございます☆*°✩.*˚人•͈ᴗ•͈)プロフィールをお読みになってから必ずコメントをお願いしますね画像1が発送する全てのお品となります。ご購入前にご確認下さいませ\u003c(__)\u003eAnneCoquineストレッチピンストライプノースリーブブラウスサイズLLサイズカラーブラック画像1が実際のお色味に近いですストレッチ素材のピンストライプ生地を使用した、ノースリーブのブラウスです。首元は程よく開いたVネックラインで、後ろはファスナー付き。シンプルなデザインながら、コクーンシルエットで柔らかな印象をプラス。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、様々なコーディネートで活躍します。[商品寸法（ヌード寸法）cm]サイズ バスト 着丈 肩幅LL： 110（93〜101） 65 38素人による採寸です。多少の誤差はご了承くださいませ。発送は簡易包装にて一番安い方法、状態で発送しております。※全て素人による検品、梱包、発送でありプロではございません。※若干のたたみシワがある場合もございます。※お品のお写真ですが撮影状況により実際の色と異なる場合がございます。❁⃘お願い(人•͈ᴗ•͈)❁⃘記載事項と重なるご質問やこちらのお品とは全く関係のないお品のコメントは御遠慮くださいませ。必ず該当商品へコメント願いますお答えは控えさせて頂く場合がございます神経質な方、完璧を求める方は御遠慮下さいませ専用ページは1日です(購入されないままの状態やトラブル防止の為)※購入に際しましてプロフィールをお読みになりご購入されたものと判断しております。#QVC#アンコキーヌ#ブラウス#トップスカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ