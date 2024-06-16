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昭和 レトロ ブラウス 半袖 (レディース ファッション)
商品番号 I54660922330
商品名

昭和 レトロ ブラウス 半袖 (レディース ファッション)
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母が着ていた昭和レトロ品を出品します。●サイズ：着丈55cm肩幅36.5cmゆき丈46cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザイン、状態などは、写真にてご確認ください。
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