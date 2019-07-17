PLAY Comme des Garçons 半袖ポロシャツ

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プレイコムデジャルソンの半袖のポロシャツです。サイズ L（当方164cm、50kgでタイト〜ジャストな着用感）カラー ブラック着用回数も少なく、目立った傷や汚れもなく、美品かと思います。ただし、中古品の為、ご理解いただける方のみご購入お願いします。質問など、お気軽にどうぞ♪